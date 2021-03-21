В России выявили еще 9 299 случаев коронавируса

В России выявили 9 299 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб в Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Также за прошедший день вылечились 8 743 пациента, скончались 371.

За весь период пандемии в России инфекция была подтверждена у 4 456 869 человек, выздоровели 4 069 395, умерли 95 030.

Днем ранее в стране было зафиксировано 9 632 случая коронавируса.