https://news.day.az/world/1327469.html В России выявили еще 9 299 случаев коронавируса
В России выявили еще 9 299 случаев коронавируса
В России выявили 9 299 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб в Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Также за прошедший день вылечились 8 743 пациента, скончались 371.
За весь период пандемии в России инфекция была подтверждена у 4 456 869 человек, выздоровели 4 069 395, умерли 95 030.
Днем ранее в стране было зафиксировано 9 632 случая коронавируса.
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