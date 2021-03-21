Мясников перечислил ошибки Европы в борьбе с коронавирусом

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал ошибки в борьбе с коронавирусом, которые привели к третьей волне пандемии в Европе. Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Медик заявил, что европейцы не справляются с вирусом. Он напомнил, что в европейских странах всплеск новых случаев начался с октября, потом их количество стало снижаться, стабилизировалось, а сегодня снова растет. Мясников обратил внимание, что введение жестких ограничений не помогает сократить число зараженных COVID-19.

По словам Мясникова, локдауны бесполезны в борьбе с пандемией. Он призвал к увеличению количества реанимационных коек и массовой вакцинации, а также раскритиковал власти европейских стран за приостановку использования одной из вакцин из-за единичных случаев тромбоза у пациентов после прививки.

"Примите простую истину: нет американских, английских, индийских, русских, китайских вакцин, есть просто вакцины от ковида", - заявил врач.

Мясников, ссылаясь на статистику, сказал, что на миллион введенных доз любых вакцин приходится одно серьезное осложнение. Он также напомнил, что могут появиться мутации, от которых вакцина не защитит целиком, и добавил, что "запереть всех по домам" - не выход из положения, поскольку это плохо повлияет на медицину и экономику.