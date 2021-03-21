есть погибший и раненые

Один человек погиб и еще трое ранены в результате теракта в иранском городе Сараван.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции.

"Взрыв произошел на площади в Сараване в 09:30 по местному времени. Один человек погиб, еще трое (в том числе женщина) ранены", - говорится в сообщении.

Город Сараван находится в провинции Систан и Белуджистан, примерно в 40 км от ирано-пакистанской границы.