МИД Ирана призвал Саудовскую Аравию к диалогу

Иран призывает Саудовскую Аравию к диалогу, несмотря на недавние антииранские заявления Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Об этом написал в Twitter в воскресенье официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Саудовская Аравия под именем ССАГПЗ опубликовала антииранские заявления. Однако Иран вслед за посланием эмира Катара [Тамима бен Хамада Аль Тани], которое было передано Тегерану министром иностранных дел этой страны [шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани], подчеркивает необходимость регионального диалога", - отметил он.

По словам дипломата, "[ближневосточный] регион сейчас как никогда нуждается в диалоге и заключении инклюзивных договоренностей".

17 марта генеральный секретарь ССАГПЗ Наиф аль-Хаджраф заявил, что проблемы иранских ядерного досье и ракетной программы должны обсуждаться на любых переговорах с Тегераном. Кроме того, он обвинил Иран в дестабилизации ситуации в регионе путем оказания помощи мятежникам из йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) и выразил поддержку мерам, принимаемым Саудовской Аравией для защиты своей безопасности.

15 февраля глава МИД Катара посетил Иран, где был принят президентом республики Хасаном Роухани. По информации иранских СМИ, в ходе встречи дипломат передал иранскому политику послание эмира Катара. Кроме того, 18 января шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в интервью телеканалу Bloomberg призвал арабские страны Персидского залива вступить в диалог с Ираном и выразил готовность Дохи выступить в качестве посредника.