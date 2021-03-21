Президент Афганистана провел в Кабуле переговоры с министром обороны США

Президент Афганистана Ашраф Гани провел переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином, который прибыл в воскресенье с необъявленным визитом в Кабул. Об этом сообщил афганский телеканал Ariana News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Канцелярия главы афганского государства, замечает телеканал, не приводит никаких подробностей о состоявшейся встрече.

Визит Остина в Кабул проходит на фоне разногласий между представителями Вашингтона и радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) по поводу выполнения подписанного между сторонами соглашения в Дохе, одним из основных пунктов которого является вывод американских войск из страны до 1 мая нынешнего года.

Минувшим днем глава Пентагона заявил в Нью-Дели, что президент США Джо Байден пока не принял окончательного решения о сроках вывода американских войск из Афганистана. По словам Остина, в администрации по этому вопросу "продолжается тщательный процесс, и президент действительно работает над принятием этого решения". Министр подчеркнул, что правительство при рассмотрении данного вопроса опирается на логистический аспект и "оставляет открытыми как можно больше возможностей".