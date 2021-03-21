В США выявили более 53 тысяч случаев COVID-19 за сутки

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США за минувшие сутки увеличилось на 53 722, скончался еще 771 пациент с подтвержденным заболеванием.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Общее число выявленных заболевших COVID-19 в США за все время достигло 29 784 199, скончались 541 918 пациентов с выявленным коронавирусом.