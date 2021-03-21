В московском метро человек упал на пути и погиб

В московском метро на станции "Дмитровская" мужчина упал на пути под прибывавший поезд и погиб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Мужчина 1980 года рождения погиб, упав под поезд метро на станции "Дмитровская", - сказали в правоохранительных органах.

В пресс-службе УВД на московском метрополитене подтвердили, что мужчина упал на пути, а также заявили, что обстоятельства случившегося выясняются.

В то же время в столичном Дептрансе подчеркнули, что движение на Серпуховско-Тимирязевской линии (9) восстановлено и вводится в график.