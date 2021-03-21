В Майами-Бич введен режим ЧП

Власти американского курортного города Майами-Бич в штате Флорида были вынуждены объявить режим чрезвычайного положения из-за наплыва туристов, которые решили провести отпуск на берегу моря во время пандемии коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, сообщение об этом появилось на сайте местного правительства.

Глава городской администрации Дэна Гелбер в обращении к жителям уже сравнил ситуацию с фитилем, который может разгореться в любое время. Он распорядился ввести чрезвычайные меры санитарной безопасности, в том числе, усилить наряды полиции для борьбы с нарушителями масочного режима и социальной дистанции.

Кроме того, чтобы сократить туристический поток и снизить темпы распространения коронавируса, в городе был объявлен комендантский час и закрыты на въезд с 21:00 по 6:00 ведущие в него автомагистрали. Всем отдыхающим запретили посещать пляжи и любые массовые мероприятия.