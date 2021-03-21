Амстердамских протестующих снова разогнали водометами
Уже второй день подряд полиция Нидерландов применяет водометы для разгона демонстрантов, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация. Вчера на Музейной площади Амстердама прошла аналогичная несанкционированная акция протеста. Блюстители порядка, применив водометы и задействовав конную полицию, задержали 58 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, основной причиной подобных акций, проходящих каждые выходные уже два месяца подряд, являются антиковидные меры, введенные в стране. Помимо комендантского часа с 21 часа гражданам запрещено собираться большими компаниями.
Власти объясняют необходимость разгона демонстраций тем, что они являются несанкционированными, а их участники не соблюдают санитарную дистанцию и тем самым способствуют распространению коронавируса.
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