В территориальных водах Ирана захвачено иракское судно

Иракское частное судно захвачено неизвестными в иранских территориальных водах.

Как сообщает Day.Az, об этом передает в воскресенье новостной портал Mavasin News.

Издание ссылается на аудиозапись, полученную владельцем буксира Т-4, в котором пираты требуют за его освобождение выкуп в размере $80 тыс. Как сообщил хозяин судна, он располагает информацией о том, что оно село на мель у побережья Ирана примерно в семи милях к северу от порта Бушер. Где сейчас находится буксир и его экипаж, неизвестно.

Предоставивший запись депутат от провинции Басра Казем Хамами уже пообещал уведомить о произошедшем базирующийся на Бахрейне Центр взаимопомощи при чрезвычайных ситуациях на море, а также соответствующие госструктуры Ирака, ответственные за "двусторонние отношения с соседними странами".