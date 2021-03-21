Жители пяти стран выступают против проведения Олимпиады

Большинство жителей США, Китая, Франции, Таиланда и Республики Корея выступают за отмену или перенос летних Олимпийских игр в Токио в связи с пандемией коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные социологического опроса, проведенного Японским исследовательским институтом СМИ.

Согласно полученным результатам, больше всего противников проведения Игр в Токио в этом году среди жителей Таиланда. Там 95,6% опрошенных поддерживают вариант отмены или повторного переноса Олимпиады. На втором месте оказались граждане Южной Кореи (94,7%), а на третьем - китайцы (82,1%). Большинство жителей США (74,4%) и Франции (70,6%) также не согласны с решением проводить Олимпиаду этим летом в условиях пандемии коронавируса.

Опрос проводился с декабря по январь. В нем приняли участие около 5 тыс. человек - по 1 тыс. из каждой страны.