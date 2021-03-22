https://news.day.az/world/1327549.html В Турции от COVID-19 вылечились свыше 2,82 млн человек
В Турции от COVID-19 вылечились свыше 2,82 млн человек
За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 102 человека, общее число жертв заболевания достигло 30 061.
Об этом, как передает Day.Az, сообщили в министерстве здравоохранения страны.
Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 3 013 122, за прошедшие сутки положительным на наличие вируса оказались результаты 20 428 тестов.
За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 17 615 человек, общее число выздоровевших достигло 2 825 187.
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