В Турции от COVID-19 вылечились свыше 2,82 млн человек

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 102 человека, общее число жертв заболевания достигло 30 061.

Об этом, как передает Day.Az, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 3 013 122, за прошедшие сутки положительным на наличие вируса оказались результаты 20 428 тестов.

За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 17 615 человек, общее число выздоровевших достигло 2 825 187.