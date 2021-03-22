Наводнение в Австралии: эвакуированы почти 20 тысяч человек

Порядка 18 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома на восточном побережье Австралии в понедельник из-за наводнений, вызванных обильными ливнями. Об этом сообщила премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклaн в ходе онлайн-брифинга для журналистов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее словам, к полудню понедельника около 18 тыс. человек были эвакуированы из-за наводнений в штате Новый Южный Уэльс. Наиболее сильно от стихии пострадало северное побережье региона в районе города Порт-Маккуори, где за последние шесть дней выпало почти 900 мм осадков. "15 тыс. человек были эвакуированы из городов Порт-Маккуори, Тари и Кемпси, и еще 3 тыс. человек - из западных районов Сиднея, находящихся в поймах рек Непин и Хоксбери", - сказала глава регионального правительства.

На северном побережье штата и в северо-западных окрестностях Сиднея ограничено движения общественного транспорта, прекращена работа паромных переправ. Более 30 автодорог полностью закрыты для всех видов транспорта, движение по мостам через реку Хоксбери запрещено. Из-за наводнений более 130 общеобразовательных школ региона прекратили занятия.