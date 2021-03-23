Странам ЕС предлагали несуществующие COVID-вакцины

Мошенники пытались продать Финляндии и другим странам ЕС несуществующие вакцины от коронавируса на общую сумму в 14 млрд евро. Об этом заявили в Европейском бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), пишет финнское издание Yle, передает Day.Az со ссылкой на news.liga.net.

По словам главы OLAF Вилле Итяля, такие предложения о продаже выглядят "очень реалистично, но на самом деле вакцин не существует".

Он отметил, что организаторами этих схем выступали, скорее всего, лица из третьих стран и речь идет об организованной преступности. Как подчеркнули в OLAF, преступники действовали разными способами - они могли поставлять препараты целыми партиями или даже предлагать образцы вакцин бесплатно, чтобы получить аванс и исчезнуть.