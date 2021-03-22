Турция объяснила выход из конвенции по защите женщин

Турция решила выйти из Стамбульской конвенции Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин, так как произошла подмена ее сути. Об этом заявили в Управлении по связям с общественностью президента, передает агентство Anadolu, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В Анкаре указали, что первоначальная цель конвенции по защите прав женщин "была захвачена группой лиц, пытающихся нормализовать гомосексуализм. Это несовместимо с социальными и семейными ценностями Турции", - заявили власти республики.

Отмечается, что выход из соглашения не означает прекращение политики в области защиты прав женщин. Более того, Турция сосредоточится на реформах для борьбы с растущим насилием, "принцип нулевой терпимости будет оставаться в центре внимания правительства".