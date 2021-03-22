Во Франции рассказали о раздражении европейцев из-за антироссийских санкций США. Об этом заявил бывший посол Франции в США и спецпосланник президента Эмманюэля Макрона по вопросам сотрудничества с Россией в сфере безопасности Пьер Вимон в интервью газете "Эко", передает ТАСС.

По его словам, экстерриториальные санкции США все продолжают усиливаться и стали излюбленным инструментом для наказания тех, кто не следует политической линии Вашингтона в отношении Москвы и Тегерана. Политик подчеркнул, что все больше европейцев находят данное поведение неприемлемым. Так, Вимон отметил, что яснее всего это осознали в Берлине, столкнувшись с санкциями против газопровода "Северный поток-2", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Экс-посол добавил, что необходимо создать работающие инструменты противостояния американским санкциям. В открытом письме он предложил Европейскому союзу (ЕС) запретить доступ на территорию Евросоюза лицам, ответственным за введение экстерриториальных санкций, заморозить активы некоторых американских компаний и прочие меры.