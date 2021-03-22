ЕС намерен блокировать экспорт вакцины AstraZeneca в Британию

В Евросоюзе собрались блокировать поставки вакцины AstraZeneca в Великобританию до тех пор, пока фармацевтическая компания не выполнит обязательства перед Союзом по поставкам препарата. Об этом в воскресенье, 21 марта, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Источник отметил, что у ЕС есть свои контракты с AstraZeneca, условия по которым она не выполняет, и вся вакцина или отдельные составляющие, произведенные в Евросоюзе, будут зарезервированы для местных поставок.



По его словам, пока нет невыполненных запросов на экспорт препарата с производства компании в Нидерландах в Великобританию, однако если он поступит, то скорее всего будет отклонен.