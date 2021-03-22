В Японии прекратил действие режим ЧС

Власти Токио и трех прилегающих к столице префектур (Канагава, Сайтама и Тиба) отменили режим ЧС и сняли некоторые ограничения, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье, 21 марта, сообщает агентство NHK News, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Чрезвычайное положение из-за COVID-19 в Токийском регионе истекает в конце воскресенья, ослабляя антивирусные меры, такие как сокращение рабочего времени ресторанов и баров. В других регионах чрезвычайные меры уже отменены", - следует из сообщения.

Для баров и ресторанов также сделали послабление - ранее они были обязаны закрываться в 20.00, теперь, после снятия режима ЧС - в 21.00.

Сообщается что решение было принято в связи со снижением числа новых зарегистрированных случаев заражения в столице. Тем не менее, власти страны оставили ряд ограничений в качестве превентивной меры во избежание дальнейшего распространения вируса. В частности, рекомендовали компаниям оставить своих работников работать на удаленке.



На время цветения сакуры власти столицы установили ограждения вокруг деревьев в парке Уэно, а также запретили горожанам сидеть на скамейках продолжительное время.

Чрезвычайное положение, изначально объявленное в столичном регионе Японии в начале января, продлевали дважды, его вводили в апреле и мае. По информации агентства, большинство опрошенных жителей сомневаются в правильности решения об отмене режима ЧС: 52,2% сказали, что это было слишком рано, 27,9% сказали, что это решение было тщательно рассчитано, а 12,9% заявили, что это нужно было сделать раньше.

Агентство отмечает, что за время действия ограничений показатель суточного прироста случаев коронавируса в столичном регионе удалось снизить примерно на 80%. По словам премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги, вынужденные ограничения привели к "большим результатам" в улучшении эпидемиологической ситуации, но он порекомендовал гражданам продолжать соблюдать масочный режим и гигиену.

Далее власти Японии намерены в первую очередь уделять внимание выявлению новых штаммов коронавируса. Для этого на 40% предполагается усилить частоту проведения ПЦР-тестов. Кроме того, как заявил в воскресенье министр здравоохранения, труда и благосостояния Норихиса Тамура, правительство намерено еще больше ужесточить контроль за въездом в Японию.

Речь идет о правилах, согласно которым, помимо ПЦР-тестов перед вылетом и в аэропорту прилета, прибывающие должны будут в течение трех суток после въезда находиться в специализированных карантинных учреждениях. После этого им необходимо будет сдать третий тест на коронавирус, и в случае отрицательного результата они смогут поехать домой, чтобы провести там еще две недели на карантине.

За последние сутки в Токио выявили 256 новых случаев заражения коронавирусом. Всего за время пандемии в японской столице выявили 117 517 заболевших.