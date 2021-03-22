https://news.day.az/world/1327574.html Обнародованы последние данные по COVID-19 в мире
Обнародованы последние данные по COVID-19 в мире
Количество случаев COVID-19 в мире за все время вспышки заболевания выросло до 123 859 844. Такие данные в понедельник утром приводит портал Worldometers, передает Day.Az.
По последним данным, за отчетный период времени количество инфицированных в США составило 30 521 765, в Бразилии - 11 998 233, в Индии - 11 646 081 заразившийся.
Согласно порталу, от коронавируса скончались 2 727 680, выздоровели - 99 786 655 человек.
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