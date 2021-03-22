В Марселе из-за пандемии разогнали карнавал

В Марселе, Франция, из-за карантина разогнали карнавал с 6,5 тысячами участников. Об этом сообщает BFMTV в воскресенье, 21 марта, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Разгоняя акцию, полиция применила слезоточивый газ. Известно об одном задержанном в ходе карнавала - мужчина бросил в полицейских стеклянную бутылку.

Как заявили в полиции, абсолютное большинство участников мероприятия не носили маски и не соблюдали социальную дистанцию.

Участники карнавала были одеты в яркие костюмы в центре города, они заняли улицу Канбьер и площадь Жана Жореса. В свою очередь полиция перед разгоном требовала разойтись от участников карнавала, но те не послушали.