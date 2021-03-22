Назначен новый начальник генштаба ВС Армении

Артак Давтян назначен начальником генерального штаба Вооруженных сил Армении. 

Как передает Day.Az, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян написал в Facebook. 

Он отметил, что согласно законодательству, Артак Давтян считается назначенным главой генштаба Вооруженных сил страны.