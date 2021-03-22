https://news.day.az/world/1327587.html Назначен новый начальник генштаба ВС Армении
Назначен новый начальник генштаба ВС Армении
Артак Давтян назначен начальником генерального штаба Вооруженных сил Армении.
Как передает Day.Az, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян написал в Facebook.
Он отметил, что согласно законодательству, Артак Давтян считается назначенным главой генштаба Вооруженных сил страны.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре