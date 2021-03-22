Россия ударила по боевикам у турецкой границы

Российские силы нанесли авиаудар по районам на северо-западе Сирии недалеко от границы с Турцией. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в оппозиции и очевидцев, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По их информации, один из ударов - возле пограничного перехода на окраине города Сармада в провинции Идлиб - был нанесен с самолета. Еще одна ракета класса "земля-земля" поразила цель в деревне