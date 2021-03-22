https://news.day.az/world/1327601.html Россия ударила по боевикам у турецкой границы
Россия ударила по боевикам у турецкой границы
Российские силы нанесли авиаудар по районам на северо-западе Сирии недалеко от границы с Турцией. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в оппозиции и очевидцев, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По их информации, один из ударов - возле пограничного перехода на окраине города Сармада в провинции Идлиб - был нанесен с самолета. Еще одна ракета класса "земля-земля" поразила цель в деревне
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