В Армении хотят изменить Избирательный кодекс

Правительство Армении рассматривает возможность изменения Избирательного кодекса до проведения внеочередных парламентских выборов, которые кабмин намерен провести 20 июня. Об этом в понедельник в ходе брифинга заявил министр юстиции Рустам Бадасян, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Рейтинговая избирательная система является проблематичной для нашей страны. Для нашей страны лучше, когда избирательная система бывает чисто пропорциональной. В этом смысле обсуждения и консультации продолжаются", - заявил он.

Министр юстиции также рассказал, что первым номером избирательного списка правящей партии Армении "Гражданский договор" на внеочередных парламентских выборах будет действующий премьер-министр республики Никол Пашинян. "Думаю, что ответ на этот вопрос очевиден - Никол Пашинян", - ответил он на соответствующий вопрос журналиста.

В минувший четверг премьер-министр Армении Никол Пашинян после проведения политических консультаций с президентом и лидерами трех парламентских фракций заявил, что внеочередные парламентские выборы состоятся 20 июня.

Единственной возможностью проведения досрочных парламентских выборов является роспуск законодательного органа. Для этого необходимо, чтобы премьер-министр ушел в отставку, а после этого в течение двух недель парламент не смог избрать нового главу кабинета. Все парламентские партии договорились, что не выдвинут собственных кандидатов в премьеры в случае отставки Пашиняна.

Согласно действующему избирательному законодательству Армении, депутаты парламента избираются по смешанной системе - пропорциональной и так называемой рейтинговой. Места в парламенте между партиями распределяются пропорционально числу полученных партиями голосов. При этом избиратели голосуют не только за партии, но и за отдельных кандидатов из партийных списков. В результате депутатом становится тот, кто наберет больше голосов, чем другие из того же списка.