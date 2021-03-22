В Израиле привили половину населения страны

В Израиле вакцину от коронавируса получила половина жителей страны по состоянию на понедельник, 22 марта. Всего в стране сделали 9 711 316 прививок, пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Согласно данным издания, одна инъекция COVID-препаратом была сделана 57,1% жителям, а две дозы получили 50,2% граждан.

Всего в 133 странах сделано уже более 447 млн прививок.