Saudi Aramco вдвое сократила налог на добычу нефти

Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco по итогам 2020 года сократила выплату роялти (налога на добычу нефти) более чем в 2 раза по сравнению с 2019 годом, до $22,1 млрд, следует из отчета компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Saudi Aramco также более чем в 2 раза сократила выплаты по налогу на прибыль за аналогичный период, до $19,35 млрд. Дивидендные выплаты правительству за 2020 год составили $68,3 млрд, что на 6,25% меньше, чем годом ранее. Всего по итогам 2020 года Saudi Aramco выплатила государству почти $110 млрд в форме налога на прибыль, дивидендов и роялти, что на 30,6% меньше, чем в 2019 году.

С 1 января 2020 года была изменена схема отчисления роялти, привязанного к добыче нефти, для Saudi Aramco. Так, теперь ставка роялти составляет 15% (ранее 20%) при цене нефти до $70 за баррель, этот показатель увеличивается до 45% (ранее 40%) в случае, если цена нефти находится в диапазоне от $70 до $80 за баррель. Если цена нефти находится на уровне выше $100 за баррель, то ставка роялти увеличивается до 80% (ранее 50%).

Саудовская Аравия также снизила ставку налога для нефтеперерабатывающих предприятий Saudi Aramco с 50% до 20%. Отмечается, что до 31 декабря 2024 года компания должна перевести все нефтеперерабатывающие активы под контроль одного или нескольких дочерних предприятий, иначе налогообложение вернется к уровню в 50%. В свою очередь, Saudi Aramco рассчитывает перевести все предприятия по нефтепереработке под контроль одного или нескольких юридических лиц в течение указанного периода.