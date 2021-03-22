Личный врач Эрдогана спас в самолете младенца

Турецкий депутат и врач Реджеп Шекер в самолете спас жизнь младенцу из Казахстана. Самолет выполнял рейс Стамбул-Бишкек, передает Day.Az со ссылкой на турецкое издание Anadolu.

Случай произошел на борту самолета, который летел рейсом Стамбул - Бишкек. Сообщается, что у младенца из Казахстана произошел сердечный приступ. Борпроводницы обратились за помощью к Реджепу Шекеру.

"Подошла стюардесса и попросила помочь младенцу на борту. У ребенка не было пульса, он весь посинел и у него остановилось сердце. Я сделал массаж сердца, искусственное дыхание, и ему полегчало", - пояснил сам Реджеп Шекер.

Отмечается, что самолет экстренно приземлился в международном аэропорту Эсенбога в Анкаре. После приземления малыша увезли в больницу. Реджеп Шекер добавил, что малыш - один из близнецов, а его мама из Казахстана.

По информации СМИ, Реджеп Шекер - депутат Национального собрания Турции, личный врач президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.