В ВОЗ связали коронавирус с торговлей животными в Китае

Специалисты ВОЗ убеждены, что происхождение коронавируса каким-то образом связано с торговлей животными в Китае. На этой неделе ожидается публикация доклада, в составлении которого принимали участие эксперты, ранее посетившие Ухань, сообщает Bloomberg.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по данным агентства, представленные в документе выводы - далеко не окончательные. Утверждается, что новый коронавирус может быть схож по происхождению с вирусом, который вызывает тяжелый острый респираторный синдром.

Собственно, это известная всему миру атипичная пневмония, происхождение которой было установлено. Изначально носителями вируса были летучие мыши, но от них вирус передался пальмовым циветтам, которые, в свою очередь, "наградили" инфекцией людей. Все это произошло на рынке в Гуанчжоу.

Британский зоолог Питер Дасзак выразил мнение, что SARS-CoV-2 мог пройти аналогичный путь. То есть сначала летучие мыши передали его промежуточному хозяину, а затем заразился уже человек.

С ним согласен австралийский микробиолог Доминик Дуайер. Он предположил, что животное, ставшее источником коронавируса, передало его "нулевому пациенту". Когда именно это произошло, точно неизвестно. Однако вспышка коронавируса произошла в Ухане в декабре 2019 года.