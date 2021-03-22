В Амстердаме водометами разогнали противников COVID-ограничений

В Амстердаме полиция водометами разогнала участников протестов против коронавирусных ограничений, действующих в стране.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, всего в акции приняли участие более трехсот человек, что примечательно, больше половины из них были задержаны полицией.

В стране из-за пандемии коронавируса введен комендантский час, когда все заведения в вечернее время закрываются, а гражданам запрещено выходить из домов.

Участники акций призывают "пить кофе за свободу", подразумевая требования по открытию заведений, несмотря на бушующую пандемию. Также отдельно демонстранты протестуют против жестких действий полиции, которая натравливает на противников коронавирусных мер служебных собак и избивает задержанных.

В Нидерландах отмечается новый всплеск заболеваемости - за сутки в стране зафиксированы 7593 новых случая коронавируса, скончались 16 человек. С начала пандемии в стране заболели COVID 1,19 млн человек.