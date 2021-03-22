В России взорвалась автозаправка

Взрыв прогремел на автозаправке в центре Новокузнецка. ЧП произошло на Левом берегу около гипермаркета.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, очевидцы рассказали, что услышали громкий хлопок, затем с территории АЗС повалил черный дым. На кадрах с места взрыва видно, что заправка полностью разрушена.

В МЧС Кузбасса сообщили, что на заправке загорелась колонка, площадь возгорания составила 5 квадратных метров. К настоящему времени возгорание ликвидировано.

Информации о пострадавших не поступало.