В Армении из воинской части пропали солдаты

Вчера в условиях сильной метели, при переходе с одной военной базы на другую была потеряна связь с двумя армянскими военнослужащими-контрактниками. С таким заявлением выступило Министерство обороны Армении в связи с распространяемыми в армянских СМИ сведениями о пропавших из воинской части в Джермуке военнослужащих, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Отмечается, что поисково-спасательным работам мешает сильная метель, тем не менее принимаются все меры для обнаружения военнослужащих.