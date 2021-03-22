https://news.day.az/world/1327667.html Сергей Лавров в Китае надел маску с надписью fckng qrntn - ВИДЕО
Сергей Лавров в Китае надел маску с надписью fckng qrntn - ВИДЕО
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе официального визита в Китай надел защитную маску с надписью на английском языке fckng qrntn ("чертов карантин"). Видео с дипломатом опубликовано в TikTok-аккаунте МИД России, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
На кадрах Лавров стоит на фоне водоема в деловом костюме и черной защитной маске.
За два часа ролик посмотрели более 1300 раз, однако позже он был удален и заново опубликован с комментарием: "Журналисты пула подарили С.В. Лаврову маску. И маска, и надпись пришлись министру в пору".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре