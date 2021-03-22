В России губернатора арестовали на два месяца по обвинению в получении взятки

Басманный суд Москвы в понедельник заключил под стражу на два месяца губернатора Пензенской области РФ Ивана Белозерцева по обвинению в получении взятки в размере более 31 млн рублей.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании Белозерцеву меры пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая", - сказала собеседница агентства.

Защита просила отправить Белозерцева под домашний арест.

В суде посчитали, что Белозерцев на свободе может препятствовать следствию.

"Избрание меры пресечения в виде домашнего ареста не исключит для Белозерцева возможности препятствовать органам следствия и уничтожить доказательства. На основании этого суд постановил отказать защите в избрании ему домашнего ареста или иной меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей", - заявила судья Басманного суда Наталья Дударь, которая рассматривала ходатайство об аресте губернатора.