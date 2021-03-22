На Тайване столкнулись два истребителя

На Тайване потерпели крушение два истребителя F-5E, которые столкнулись в воздухе. Об этом сообщает Focus Taiwan в понедельник, 22 марта, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Авария произошла во время тренировочной миссии в округе Пингтунг. В результате столкновения двое пилотов смогли катапультироваться.

По информации Национального командно-спасательного центра, на поиски летчиков уже были отправлены военные вертолеты и корабли береговой охраны.

В Минобороны отметили, что всего в воздухе во время тренировочной миссии находились четыре истребителя типа F-5E. Около 15:00 по местному времени двое из них исчезли с радаров.