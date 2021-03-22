Украина назвала желаемые сроки вступления в НАТО

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал сроки, в которые страна хотела бы вступить в Европейский союз и НАТО. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Нашим желанием является в промежутке от 5 до 10 лет стать членом ЕС. Это, конечно, зависит не только от нас, а от 27 других стран. То же касается и НАТО. Украина стремится получить членство в Североатлантическом альянсе", - сказал Шмыгаль.

По его словам, Киев уже очень тесно сотрудничает с НАТО. Шмыгаль добавил, что не видит принципиальных препятствий со стороны Европы для членства Украины в ЕС.

"Есть две причины, почему мы до сих пор не в ЕС. Мы все еще работаем над европейскими стандартами. Но мы уверены, что достигнем значительного прогресса", - заверил премьер.

Он добавил, что в Евросоюзе есть страны, которые скептически относятся к дальнейшему расширению блока.