Филиппины заявили о вторжении сотен кораблей из Китая

Около 220 китайских кораблей пришвартованы у рифа Уитсан, который Филиппины считают своей суверенной территорией. Об этом сообщает Reuters в понедельник, 22 марта, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Мы призываем китайцев прекратить это вторжение и немедленно отозвать эти лодки, нарушающие наши права на море и вторгающиеся на нашу суверенную территорию", - заявил министр обороны Филиппин Дельфин Лоренцана.

В свою очередь спикер МИД Китая Хуа Чунин заявила, что китайские лодки "долгое время вели рыбную ловлю возле рифа, а в последнее время некоторые из них укрываются в этом районе из-за морских условий".

Сотрудники службы безопасности Филиппин говорят, что эти рыболовные суда укомплектованы "обученным китайским военным персоналом". Военные провели воздушное и морское патрулирование в Южно-Китайском море для дальнейшей проверки информации о местонахождении судов Китая.

Отчеты о патрулировании будут использованы как основа для принятия "соответствующих действий, не ограничиваясь подачей дипломатических протестов".