https://news.day.az/world/1327701.html МИД Болгарии объявил двух сотрудников российского посольства персонами нон грата
МИД Болгарии объявил двух сотрудников российского посольства персонами нон грата
Министерство иностранных дел Болгарии объявило двух сотрудников российского посольства в Софии персонами нон грата. Об этом ТАСС сообщили в российском диппредставительстве, передает Day.Az.
"В МИД Болгарии был сегодня вызван советник-посланник, ему была вручена нота об объявлении сотрудников посольства персонами нон грата", - сообщили в дипломатическом представительстве.
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