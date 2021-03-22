МИД Болгарии объявил двух сотрудников российского посольства персонами нон грата

Министерство иностранных дел Болгарии объявило двух сотрудников российского посольства в Софии персонами нон грата. Об этом ТАСС сообщили в российском диппредставительстве, передает Day.Az.

"В МИД Болгарии был сегодня вызван советник-посланник, ему была вручена нота об объявлении сотрудников посольства персонами нон грата", - сообщили в дипломатическом представительстве.