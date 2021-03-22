В России выявили более 50 случаев заражения британским штаммом коронавируса

Более 50 случаев заражения британским штаммом коронавируса выявлены в России на данный момент, сообщил в понедельник гендиректор центра "Вектор" Ринат Максютов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На сегодня [в стране] уже выявлено более 50 вариантов британского штамма, три случая южноафриканского штамма и более 20 уникальных вариантов вируса, требующих углубленного изучения", - сказал он на совещании у президента РФ Владимира Путина по вопросам вакцинации против коронавируса.