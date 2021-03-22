https://news.day.az/world/1327709.html Грузчики помешали угонщику уехать на чужой машине - ВИДЕО
Грузчики помешали угонщику уехать на чужой машине - ВИДЕО
Грузчики в одном из регионов России помешали угону автомобиля.
Как передает Day.Az, мужчина попытался уехать на чужой машине, однако команда грузчиков просто заблокировала ему выезд со стоянки.
Интересные кадры распространились в соцсетях.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре