Грузчики помешали угонщику уехать на чужой машине

Грузчики в одном из регионов России помешали угону автомобиля.

Как передает Day.Az, мужчина попытался уехать на чужой машине, однако команда грузчиков просто заблокировала ему выезд со стоянки.

Интересные кадры распространились в соцсетях.