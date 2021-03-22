Названо место проведения саммита НАТО в 2021 году

Саммит НАТО состоится в 2021 году в Брюсселе, однако дата его проведения и формат пока не определены. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в бельгийской столице генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Главы государств и правительств стран НАТО проведут встречу позднее в этом году в Брюсселе. Я уже говорил с президентом США [Джо] Байденом, и он подтвердил, что ожидает возможности встречи с союзниками по НАТО. Что касается формата саммита и его даты, это пока согласовывается", - сказал Столтенберг, отвечая на вопрос украинских журналистов, будут ли приглашены на встречу лидеры стран - партнеров альянса, например Украины и Грузии.

Столтенберг подчеркнул, что главной темой будущего саммита станет обсуждение Инициативы НАТО - 2030, которая должна заложить принципы развития и модернизации альянса на ближайшее десятилетие и будет положена в основу в будущей новой стратегической концепции Североатлантического альянса.

Генсек альянса также отметил, что обсуждение подготовки к саммиту станет главной темой встречи глав МИД альянса 23-24 марта в Брюсселе.