Twitter создаст представительство в Турции для выполнения требований закона о соцсетях

Компания Twitter объявила о создании отдельного юридического лица в Турции для работы платформы в стране. Об этом сообщает The Verge. Этого требуют турецкие законы для соцсетей с количеством пользователей более миллиона человек, передает Day.Az со ссылкой на 3dnews.ru.

Платформа также будет обязана назначить официального представителя, который будет отвечать за выполнение запросов местных регуляторов. В число последних входят требования об удалении неуместного контента, а также информации, нарушающей конфиденциальность пользователей. В случае невыполнения требований соцсети могут столкнуться со штрафами, запретами на рекламу и замедлением скорости трафика.

Несмотря на выполнение требований властей, представители Twitter утверждают, что намерены "сохранить приверженность защите голосов и данных людей". Компания также пообещала обеспечить прозрачность в обработке правительственных запросов.

Требование о назначении официального представителя соцсетей в Турции содержится в Законе об интернете №5651 (Internet Law №5651). Необходимые поправки были приняты и начали действовать в октябре 2020 года. Власти аргументируют позицию по использованию закона необходимостью защиты населения и борьбой с преступностью.