https://news.day.az/world/1327721.html Из Армении за месяц безвозвратно уехали еще 26 тысяч человек
Из Армении за месяц безвозвратно уехали еще 26 тысяч человек
Только в феврале Армению покинули 58 297 человек, при этом прибыл 31 901 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, за аналогичный период прошлого года вылетело 99 065 граждан страны, вернулось - 96 970.
"В обоих случаях число уезжающих больше, однако, в этом году, в отличие от прошлого года, безвозвратно уехали не 3 тысячи человек, а 26 тысяч",- пишут СМИ.
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