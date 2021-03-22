Иран увеличил добычу нефти на юге страны на 30%

Согласно планам, к концу 2021 года добыча нефти увеличится на 10 процентов по сравнению с текущей добычей.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на İRNA, сказал генеральный директор Национальной компании Южных нефтяных месторождений Ахмед Мохаммади.

"С реализацией планов по увеличению и поддержанию добычи в целом, 300 000 баррелей нефти будет добавлено к добыче на богатых нефтью районах", - сказал он.

"Мы увеличили уровень производства на 30% по сравнению с первой половиной 2020 года, и на 2021 год у нас есть подробный план с целью максимального производства. Ппо сравнению с текущим производством в конце 2021 года мы увеличим производство примерно на 10%", - отметил Мохаммади.