https://news.day.az/world/1327725.html Взрыв из-за саботажа в Китае - есть погибшие
Взрыв из-за саботажа в Китае - есть погибшие
По меньшей мере пять человек погибли, еще пять получили ранения в результате взрыва в Гуанчжоу.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство "Синьхуа".
По его данным, взрыв произошел в 10 утра в понедельник в одном из районов Гуанчжоу. Как отмечает агентство, произошедшее было актом саботажа, совершенным жителем города, который устроил поджог в здании района. В результате инцидента пять человек погибли на месте, в том числе и подозреваемый в совершении акта, пять граждан пострадали. Все раненые были доставлены в больницы.
Ведется расследование произошедшего.
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