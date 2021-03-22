https://news.day.az/world/1327727.html В России сошла лавина - под завалом остались люди
В России сошла лавина - под завалом остались люди
Лавина сошла в Мурманской области в районе Оленегорска. В месте схода лавины могла находиться туристическая группа из 15 человек, сообщил ТАСС в понедельник глава Оленегорска Олег Самарский, передает Day.Az.
"В районе Оленегорска сошла лавина. Там могла оказаться группа из 15 человек. Пока непонятно, какой тропой они пошли. На месте работают мончегорские спасатели", - заявил он.
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