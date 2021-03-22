Saudi Aramco может нарастить мощности по добыче нефти

Минэнерго Саудовской Аравии поручило государственной компании Saudi Aramco проработать вопрос об увеличении свободных добывающих мощностей еще на 1 млн баррелей в сутки (б/с), до 13 млн б/с, так как ожидает, что действующих мощностей в мире может не хватить для обеспечения растущего спроса.

Об этом сообщил глава компании Амин Нассер на телеконференции с инвесторами по итогам 2020 года, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы получили запрос от министерства энергетики и в данный момент мы уже детально прорабатываем инженерную часть вопроса об увеличении свободных добывающих мощностей до 13 млн баррелей в сутки", - сказал он в ходе общения с аналитиками. В апреле прошлого года Aramco продемонстрировала максимум мощностей по добыче - он составил 12 млн б/с. При этом Нассер заверил, что "дополнительный миллион баррелей не будет выброшен на рынок в одночасье", а это будет происходить постепенно. "У нас есть план на этот счет", - отметил глава компании.

По словам Нассера, Саудовская Аравия "весьма оптимистична" в отношении роста спроса на нефть. "Если мы посмотрим на рынок, то в Китае спрос уже выше докризисного уровня, Азия в целом почти его восстановила. Европа и США пока отстают. Но программы вакцинации по мере их развертывания будут улучшать ситуацию по всему миру", - отметил он. Нассер также не исключил нехватки предложения, поскольку "инвестиции по отрасли в 2020 году сильно сократились". "Мы увидим, как это отразится на объеме предложения уже в среднесрочной перспективе", - добавил глава компании.

Нассер отметил, что добыча нефти на проекте в нейтральной зоне с Кувейтом в настоящее время составляет 100-110 тыс. б/с, но сами мощности позволяют добывать там до 300 тыс. б/с. При этом они не учитываются в общих мощностях Aramco. "Конечно, со временем и здесь добыча вырастет до предела мощностей", - сказал он.

Как сообщалось ранее, объем капитальных затрат (CAPEX) компании в 2020 году после оптимизации составил $27 млрд. Компания продолжит оптимизировать расходы в текущем году. Поэтому CAPEX на 2021 год составит $35 млрд при изначальном плане в $40-45 млрд.

Средний уровень добычи в 2020 года в Saudi Aramco составил 12,4 млн б/с нефтяного эквивалента, из которых на нефть приходится 9,2 млн б/с. В апреле 2020 года саудовская добыча нефти достигала исторического максимума в 12,1 млн б/с.