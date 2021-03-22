Свыше 30 тыс. сотрудников Amazon в Италии начали забастовку

Сотрудники итальянского подразделения американской компании Amazon, занимающейся интернет-торговлей, начали забастовку, которая продлится в течение суток, в связи с невыполнением, по мнению профсоюзов, компанией поставленных ими требований в области защиты трудовых прав персонала.

Об этом в понедельник сообщило агентство ANSA, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

О проведении забастовки объявили 11 марта сразу несколько профсоюзов, объединяющих работников сферы транспорта и курьеров. "Среди предъявляемых профсоюзами требований - контроль за нормами продолжительности рабочего времени и объемом выполняемой работы, а также неукоснительное соблюдение стандартов охраны труда и безопасности сотрудников", - сообщил национальный секретарь Итальянской федерации работников транспорта Микеле де Розе. По данным профсоюзов, в забастовке принимают участие до 75% сотрудников компании в стране, а в некоторых областях - и до 90%. Как сообщает ANSA, численность бастующих колеблется от 30 до 40 тыс.

Представители Amazon отметили, что соблюдают нормы охраны труда. "Защита здоровья и обеспечение безопасности работников - наши приоритетные задачи", - приводит комментарий компании газета La Repubblica.

Сотрудники Amazon в Италии устраивали забастовку еще в ноябре 2017 года, в так называемую черную пятницу. Тогда профсоюзы осуждали "ритм работы, жесткие требования, принуждения к сверхурочному труду, работе в ночные часы и по выходным, что не вознаграждается дополнительными выплатами и материальными поощрениями".