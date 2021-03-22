Миллионы нелегальных мигрантов проникнут в США

Действия администрации американского президента Джо Байдена приведут к тому, что в Соединенные Штаты проникнут миллионы нелегальных мигрантов, а это создает опасность для существования страны.

Такое мнение выразил в понедельник в эфире телеканала Fox News бывший американский лидер Дональд Трамп, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС

"Нам оставалась пара недель, чтобы завершить стену, но они прекратили строительство", - отметил он, говоря о первых решениях Байдена. "Люди просто проникают в нашу страну, они уничтожат нашу страну. Нельзя принять миллионы. Здесь будут миллионы людей, пока этот беспорядок не прекратится", - подчеркнул Трамп.

Он предположил, что министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас в конечном счете будет вынужден уйти в отставку в свете кризиса, связанного с притоком нелегальных мигрантов. Майоркас ранее предупредил о том, что Соединенным Штатам следует готовиться к прибытию в страну рекордного за последние 20 лет числа незаконных мигрантов из государств Латинской Америки.

Трамп еще во время предвыборной кампании в 2016 году обещал сторонникам проводить более жесткую иммиграционную политику и усилить пограничный контроль. Он инициировал строительство стены на границе с Мексикой. Трамп подчеркивал, что это поможет пресечь нелегальную иммиграцию и контрабанду наркотиков.

Байден в январе текущего года после инаугурации подписал ряд указов, в том числе смягчил миграционное законодательство страны. Одним из первых распоряжений демократа на посту президента стала отмена введенного республиканцем Трампом режима чрезвычайного положения в связи с ситуацией на американо-мексиканской границе. Данный режим позволял финансировать строительство стены в обход Конгресса США.