Первые кадры с места подрыва смертника в Китае

Как минимум десять человек пострадали в результате взрыва в городе Гуанчжоу на юге Китая.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет Reuters со ссылкой на местную полицию.

По последним данным, погибли пять человек, еще пятеро ранены. Взрыв произошел в 10 утра по местному времени (15.00 мск). Его устроил смертник: подозреваемый принес взрывное устройство в здание, где проходило заседание местного сельского комитета. Видео с места подрыва появилось в Twitter.

Китайский портал Global Times подтвердил факт произошедшего в своем Twitter, его также подтвердила полиция на сайте Weibo. На месте проводят спасательные работы, раненые уже находятся в больнице. Полиция расследует дело, по предварительным данным, смертник - 59-летний мужчина по фамилии Ху. Предполагается, что у подозреваемого отняли земельный участок, что могло стать мотивом преступления.