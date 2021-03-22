Китай ввел санкции против 10 парламентариев, ученых и политиков из ЕС

Правительство Китая ввело санкции в отношении 10 парламентариев, ученых и политиков, а также в отношении четырех юридических лиц ЕС за вмешательство во внутренние дела Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении МИД КНР.

Среди фигурантов списка пять депутатов Европарламента - Райнхард Бютикофер, Михаэль Галер, Рафаэль Глюксманн, Ильхан Кучюк, Мириам Лексман, - нидерландский парламентарий Сьорд Вимер Сьордсма, член парламента Бельгии Самюэль Коголати, член сейма Литвы Довиле Шакалене, немецкий ученый Адриан Ценц и шведский исследователь Бьорн Ерден. "Указанным лицам и членам их семей запрещен въезд в материковый Китай, Гонконг и Макао. Им, а также связанным с ними компаниям и институтам, также будут ограничены контакты с Китаем", - отмечается в документе.

В санкционный список также включены Комитет Совета ЕС по вопросам политики и безопасности, Подкомитет Европарламента по вопросам прав человека, берлинский Институт Меркатора по изучению Китая (MERICS), а также датский некоммерческий фонд "Альянс демократий" (Alliance of Democracies Foundation).

Как отмечается в заявлении МИД КНР, эти санкции были введены в ответ на аналогичные меры ЕС. "Этот шаг [введение санкций ЕС] основан только на лжи и дезинформации, он извращает и не уважает факты. Это грубое нарушение международного права и базовых норм международных отношений, которое в серьезной степени подрывает отношения между Китаем и ЕС. КНР выражает в этой связи решительный протест и осуждает такой шаг", - отмечается в документе.