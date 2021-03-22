США ввели санкции против двух граждан Китая

Министерство финансов США добавило в свой санкционный список двух граждан Китая в связи с ситуацией в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте ведомства.

Под санкции США попали глава управления общественной безопасности Синьцзяна Чэнь Минго и заместитель секретаря парткома СУАР Ван Цзюньчжэн, в отношении которых ранее в понедельник ввел рестрикции и Евросоюз.

В свою очередь в распространенном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена ситуация в СУАР вновь была названа "геноцидом". "На фоне растущего международного осуждения КНР продолжает совершать акты геноцида и преступления против человечности в Синьцзяне", - утверждал он.